Благовещенск, 15 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Главное события Амурской области в обзоре корреспондента ИА REGNUM: пропавшая 10-летняя девочка найдена, подозреваемый в нападении на ребёнка задержан, на выборы собрались сразу десять партий, в тюрьме запустили производство по выращиванию овощей

Greyerbaby Ребенок

Найдена живой

Пропавшую накануне, 14 июля, 10-летнюю Валерию Савину из Благовещенска нашли живой. На теле девочки обнаружены телесные повреждения, сообщает АСН24.

Полицейские проверили подъезды домов, чердаки, заброшенные здания, обследовали близлежащие районы, опросили родственников и друзей пропавшей. В итоге девочку нашли в садах в районе поселка Винзавод.

«У девочки имеются телесные повреждения. В настоящий момент ее осматривают врачи», — сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

По неофициальной информации, девочка была избита. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Подозреваемый в нападении на девочку уже задержан. Остальные подробности произошедшего пока выясняются.

Десять партий на выборы

В избирательную комиссию Амурской области подали заявки представители четырёх партий. Это партия «За женщин России», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров России», сообщает амур.инфо.

Кроме них, ранее желание участвовать в выборах изъявили «Единая Россия», КПРФ, КПСС, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия». Всего на выборы в Законодательное собрание Амурской области заявились 10 партий. 14 июля был последний день для подачи документов.

Срок подачи документов для самовыдвиженцев, которые планируют баллотироваться в Госдуму РФ, закончился 12 июля. Всего их трое: это активист Анатолий Лунёв из Большого Невера, председатель Амурского союза женщин Жаккелина Орлова и бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля. Кандидаты от партий могут приносить документы до 23 июля. Пока заявление поступило только от кандидатов от ЛДПР Ивана Абрамова и КПРФ Романа Кобызова.

«Тюремные» огурцы

Первые бочки с огурцами засолили в исправительной колонии № 3, что расположена в Ивановском районе. Здесь овощными культурами засеяны более одного гектара площадей, сообщает «Амурская правда».

Для выращивания овощей используются пригодные для производства открытые земельные участки и теплицы внутри исправительной колонии. Осужденные, трудоустроенные на сельскохозяйственных участках, выращивают капусту, морковь, огурцы, помидоры и зелень. Вся продукция идёт в столовую исправительного учреждения: это позволяет разнообразить меню и сократить расходы на содержание осужденных.

Заготовкой овощей на зиму занимаются осужденные, трудоустроенные на засолочном участке. В настоящее время законсервированы первые бочки с огурцами. Всего планируется вырастить и затем заготовить около 10 тонн капусты, по 4,5 тонны огурцов и помидоров.