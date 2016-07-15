Самара, 15 июля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Крупнейшие предприятия отрасли готовы предоставить для парка выставочные экспонаты — спутник «Ресурс-Ф2» и самолет «Ту-154», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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В рамках развития территории МВЦ «Самара Космическая» предложено создать тематический музейно-парковый комплекс «Союз». В основе проекта лежит идея объединения музея космонавтики, территории «Фабрики-кухни», на которой расположится филиал Государственного центра современного искусства, и культурно-развлекательного центра «Звезда» в современный парк науки и культуры международного уровня.

Внутри нового городского пространства расположатся космопарк, смотровая площадка, планетарий, космическое кафе, скверы, тематические спортивные и детские площадки. К реализации проекта планируется подключить инвесторов.

План стратегического развития музейно-выставочного центра и прилегающей территории был представлен 14 июля сити-менеджеру Самары Олегу Фурсову. «Мы хотим вовлечь жителей в разработку этого проекта, чтобы они действительно поняли, что он создается для них. Мы предлагаем провести архитектурный конкурс и сделать проектирование этой территории открытым», — предложила представитель инициативной группы Ирина Фишман.

В мэрии идею поддержали, аргументируя тем, что новый парк может стать центром притяжения не только для жителей города, но и для туристов. «В условиях растущей конкуренции между городами-миллионниками, успехов достигают только те, в которых отмечается наиболее высокий уровень управления, жизни, образования, межнациональное и межконфессиональное согласие, благоприятная городская среда. В этом плане туристическая привлекательность также играет ведущую роль», — высказал свое мнение Олег Фурсов.

Он поручил создать дорожную карту реализации проекта и сформировать рабочую группу, которая просчитает ориентировочную стоимость, а также займется поиском источников финансирования. Реализовать масштабный имиджевый проект планируется в несколько этапов до 2021 года.

Напомним, возле музея «Самара Космическая» планируется установить скульптурную композицию, посвященную выдающимся инженерам и конструкторам, которые внесли особый вклад в развитие ракетно-космической отрасли. Также муниципалитет планирует комплексно благоустроить эту территорию, заменить асфальтовое покрытие на тротуарную плитку, разбить новые газоны и цветники.