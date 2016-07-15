Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в асфальте вновь образовалась большая дыра. Яма образовалась на этот раз на улице Вятской. Автовладельцы уже сообщают в соцсетях о пробках в Первомайском районе, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Майсевич Юрий Яма на дороге

«Провалился асфальт на улице Вятской 39/3 в сторону Северного микрорайона. Проезд закрыли, объезжайте через улицу Белорусскую или другими путями. Работы наверняка затянутся», — написала пользователь Анна Л.

В комментариях участники дискуссии уже гадают, как надолго продлятся ремонтные работы. Некоторые недоумевают, почему в городе ямы перестали быть редкостью. «Одного не понимаю: куда оно все проваливается? Там что, бездна под Ростовом», — задается вопросом Павел Р.

Напомним, что в донской столице неоднократно случаются провалы на дорогах из-за порывов коммуникационных сетей. Особенно часто ямы начали появляться, начиная с весны.

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