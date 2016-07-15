Рязань, 15 июля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В 2015 году Рязань заняла в рейтинге качества дорог, составленном активистами ОНФ, 65-е место из 117. Несмотря на то, что больших ям общественники не нашли, на некоторых дорогах, стоящих на гарантии, они обнаружили колеи, необработанные трещины и швы, разрушения покрытия. Корреспондент ИА REGNUM узнал, есть ли у Рязани возможность привести дороги в порядок и подняться в «дорожном» рейтинге 2016 году и что необходимо сделать для этого.

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С начала 2016 года плохие дороги в Рязани несколько раз оказывались темой для обсуждения на всероссийском уровне. Обращали внимание на них и журналисты федеральных изданий, и первые лица страны. К примеру, в апреле на медиафоруме «Правда и справедливость» ОНФ рязанские журналисты задали наболевший вопрос президенту Владимиру Путину, заявив, что «в Рязани нет асфальта, ливневой канализации, освещения и нет тротуаров». Журналисты практически ничего не приукрасили: действительно, даже на центральных улицах города асфальт в плохом состоянии, в дождь ситуация ухудшается — сложно даже пройти, не угодив по щиколотку в выбоину, наполненную водой.

Сейчас общая протяженность автомобильных дорог в Рязани составляет 465 км. По результатам обследования выявлено, что в ремонте нуждаются 315 км дорог. Для соблюдения межремонтных сроков ежегодно требуется ремонт 70 км полотна. Для приведения в надлежащее состояние всех городских дорог необходимо около 6 млрд рублей.

При таких исходных данных администрация города оценивает ситуацию вполне объективно. По информации управления благоустройства города, средства, ежегодно выделяемые на дорожное хозяйство, в среднем покрывают потребность в ремонте где-то на 30%: ремонтируется порядка 16−20 км дорог. И это тоже реальность, изменить которую в одночасье с имеющимися условиями этого финансового уравнения просто нереально.

Не паниковать, а работать

В апреле этого года по предложению Минтранса РФ Рязанский регион вошел в число тех, кому необходимо направить часть от сборов по системе «Платон». Таким образом, Рязань в этом году из федерального бюджета на ремонт дорог дополнительно получила 300 млн рублей. И теперь, несмотря на сокращение финансирования этой статьи из бюджетов всех уровней по сравнению с прошлым годом, общая сумма в итоге получилась самая большая за последнее время — 667,5 млн рублей.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Рязани Олег Булеков, на эти деньги в 2016 году планируется отремонтировать более 40 км дорог. Для сравнения: в прошлом году на замену асфальтобетонного покрытия всего 19 км автодорог ушло 385,6 млн рублей. Таким образом, за меньшие деньги в Рязани предполагают выполнить больше, и, как утверждают, лучше.

«Именно качество работ — краеугольный вопрос, который надо задавать подрядчикам и спрашивать с них. Поэтому — не стоит паниковать, считать и сравнивать, а надо системно и целенаправленно работать», — уверен глава администрации.

Он пояснил, что в этом ремонтном сезоне полная замена асфальтового покрытия будет проведена на 45 объектах. На тех участках, которые не удастся отремонтировать капитально, будет производиться ямочный ремонт. По словам главы администрации, это — вынужденная мера, но благодаря ей в этом году в городе уже отремонтировали 154 улицы или на языке дорожников — 42 тысячи кв. метров. Для сравнения: в прошлом году ямочный ремонт проведен на 38 тысячах кв. метров городских дорог.

Кроме того, на гарантии в Рязани сегодня находится 135 ранее отремонтированных участков. В марте — апреле было проведено обследование, в результате которого выявлены дефекты на 57 участках. В основном речь шла о разрушении асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день практически все забракованные участки уже приведены в нормативное состояние за счет средств подрядчиков.

Комплексную проблему нужно решать комплексом мер

По мнению Олега Булекова, недостаточное финансирование и, как следствие, невозможность привести все дороги одномоментно в нормативное состояние — не единственная причина их текущего состояния. «С такими проблемами, как нехватка средств и неполное оснащение дорог ливневой канализацией, Рязань, как и многие другие города Центральной России, сталкивалась и раньше. Однако их решение велось не системно, не было комплексного подхода, действия не были связаны по срокам и участкам, — поделился своим видением Олег Булеков. — Поэтому сейчас в Рязани готовится к принятию «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2020 года». В одном документе будут собраны и систематизированы все «дорожные» муниципальные программы, которые ранее действовали в городе».

По словам главы администрации, комплексная программа включает в себя и ремонт дорог, и создание дорожной инфраструктуры, и модернизацию общественного транспорта. В целом все предусмотренные в документе меры должны дать ощутимый положительный результат — уверены в горадминистрации.

В соответствии с программными планами, к 2020 году в городе должно быть отремонтировано около 250 км дорог. То есть с учетом 2016 года, по 50 км в год из 70 необходимых для соблюдения межремонтных сроков. Реализация всего намеченного потребует жесточайшего контроля за работой подрядных организаций, соблюдения ими технологий, использованием качественного современного материала, — заявляют в администрации. Поэтому уже сегодня налажена система соответствующего инспектирования. Оно ведется не только силами специалистов «Дирекции благоустройства города», которые по долгу службы обязаны обеспечивать технический контроль за соблюдением правил проведения работ. С этого года на объекты дорожного хозяйства, стоимость строительно-монтажных работ которых превышает 30 млн рублей, с функцией строительного контроля привлекаются специализированные организации. В приемке работ задействуется дорожная лаборатория регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

За тем, как проводится ремонт дорог и дворовых территорий, следят и сами граждане. «Мы просим сообщать о каждом нарушении, например, работе подрядчиков во время дождя и других, и очень благодарны горожанам за такой общественный контроль, — говорит глава администрации. — Специально для того, чтобы высказаться по «дорожной теме», на сайте «Исправим вместе», который аккумулирует вопросы рязанцев по всем направлениям развития города, открыта специальная страница с интерактивной дорожной картой. Мы приглашаем инициативные группы к участию в совместных рейдах. Это очень важно, что эта работа проводится вместе с горожанами».