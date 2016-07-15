Владикавказ, 15 июля, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В летний период служба занятости населения Северной Осетии планирует временно трудоустроить на территории республики 688 подростков. Как сообщает 15 июля корреспондент ИА REGNUM, в поисках работы в ведомство уже обратились более 500 человек.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Подработка студента Шурика

В приоритетном порядке к работам привлекаются подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Как считают в Комитете РСО-Алания по занятости, трудовое воспитание в формате временной занятости приобщает несовершеннолетних к труду и работает на предотвращение подростковой преступности, безнадзорности, беспризорности, а также помогает поддержать материальные доходы семей.

По действующему механизму реализации спецпрограммы, центры занятости населения организуют по договорам с работодателями временные рабочие места. Работодателями для подростков в Северной Осетии выступают администрации местного самоуправления, средние общеобразовательные школы и другие образовательные учреждения. В целом же временная занятость подростков может быть организована в учреждениях, на предприятиях, а также в организациях всех форм собственности. Однако частники в Северной Осетии, в отличие от их коллег в других регионах страны, на временную работу принимают подростков редко.

Отметим, что центры занятости населения определяют для подростков в соответствии с законодательством продолжительность ежедневной работы (смены) в следующем порядке: в возрасте от 14 до 16 лет — 2,5 часа; в возрасте от 16 до 18 лет — 3,5 часа. Все участники программы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время получают ежемесячную материальную поддержку от службы занятости в размере 1275 рублей. Кроме того, им выделяется доплата со стороны органов местного самоуправления. В Пригородном районе на каждого работающего подростка доплата составляет 1551 рубль.

Напомним, что в Северной Осетии острой остается проблема, связанная с трудоустройством молодежи. Большинство безработных, состоящих на учете в органах занятости населения, сегодня составляют выпускники высших учебных заведений. На рынке труда востребованы рабочие специальности.