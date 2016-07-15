Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Молодой мужчина, управлявший мотоциклом, пытался остановить террориста в Ницце. Соответствующее видео появилось на сервисе YouTube.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя Dendy Husi First Moment of Truck Terrorist Attack in Nice, France

В коротком видеоролике видно, как мотоциклист догоняет движущийся по набережной грузовик и пытается забраться на подножку кабины. Злоумышленник сдает влево и сбивает водителя мотоцикла, который едва не угодил под колеса фургона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Ницце произошёл террористический акт. В этот день в стране проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии.

Грузовой автомобиль целенаправленно начал давить толпу людей, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата. По предварительным данным, в результате теракта погибли 84 человека.