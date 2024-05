Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Молодой мужчина, управлявший мотоциклом, пытался остановить террориста в Ницце. Соответствующее видео появилось на сервисе YouTube.

Кадр видео с сайта youtube.com пользователя Dendy Husi

First Moment of Truck Terrorist Attack in Nice, France