Москва, 15 июля, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Террористический акт в Ницце, произошедший вечером 14 июля, не отразился на работе железной дороги в Московском регионе. Стратегический вид транспорта, по словам собеседников корреспондента ИА REGNUM, всегда находится в режиме усиленных мер безопасности.

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«У нас компания железнодорожная, и в этой связи у нас всегда соблюдаются повышенные меры безопасности на транспорте. У нас постоянно режим усиленных мер. У нас все в штатном режиме, но этот режим у нас всегда в условиях возможного потенциального риска — всегда проверки, всегда контроль в поездах, по пути следования и так далее», — пояснили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций компании «МЖД» Владимир Мягков, на территории работы компании также регулярно принимаются повышенные меры безопасности.

«Могу сказать, что железнодорожный транспорт, в принципе, — стратегический вид транспорта, на котором всегда действуют особые меры безопасности, кроме того, особый режим на железнодорожных вокзалах, в том числе и в регионах расположения МЖД, действует еще с предыдущих событий во Франции, поэтому в настоящий момент все возможные меры, которые есть, действуют», — заключил Мягков.

Напомним, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. При этом находившийся за рулем автомобиля уроженец Туниса открыл огонь. По предварительным данным, жертвами теракта стали не менее 80 человек, около 120 — ранены. Во Франции продлен режим чрезвычайного положения.