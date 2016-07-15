Таллин, 15 июля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Вступление Терезы Мэй в должность премьер-министра Великобритании даст возможность продолжить работу над решением вопросов, важных с точки зрения Эстонии и Европейского союза. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 июля, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса. По его словам, несмотря на события последнего времени, тесные связи между Эстонией и Великобританией сохранятся.

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«Великобритания и в будущем будет для Эстонии важным партнером и союзником как в экономической сфере, так и в области безопасности. Этот подтверждает хотя бы тот факт, что в Эстонии вскоре будет размещен международный батальон НАТО под руководством Великобритании», — заявил Рыйвас, добавив, что желает успеха Терезе Мэй в роли премьер-министра и надеется на скорую личную встречу.

Тереза Мэй стала новым премьер-министром Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. На посту премьер-министра Мэй заменила подавшего в отставку Дэвида Кэмерона. Причиной смены главы правительства стали итоги референдума 23 июня, на котором 52% британцев проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза. Кэмерон выступал за сохранение членства в блоке.

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