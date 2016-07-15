Москва, 15 июля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. С 4 июля цены на нефть находятся в нисходящем тренде. Цена североморской нефти смеси Brent за этот период упала на 7%, американской нефти WTI — на 7,7%. С первых чисел июля психологически важный для нефтяного рынка уровень в $50 за баррель уже снова выглядит труднодостижимой целью. Прогноз о том, куда же нефть пойдет дальше и вернется ли на уровень $50, превысит его или эта цель останется труднодостижимой вплоть до конца 2016 года, корреспонденту ИА REGNUM дала заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

latimes.com Добыча сланцевой нефти

«Выходящая в США статистика по запасам нефти и числу активных нефтедобывающих платформ пока «бычьим» настроениям не способствует. Но если статистика по запасам нефти показывает их снижение от недели к неделе, а нефтяной рынок на них реагирует нервно, потому что реальные данные оказываются хуже ожиданий, то статистика по числу активных нефтедобывающих платформ выглядит более тревожной: от недели к неделе их число увеличивается на 8−10 единиц и уже достигло 351 в конце прошлой недели. Это говорит, что избыток предложения на нефтяном рынке может быть устранен не скоро, что будет оказывать понижающее давление на нефтяные котировки.

На радость биржевым «медведям» ОПЕК недавно опубликовала настораживающую статистику по объемам добычи нефти странами, входящими в нефтяной картель. Так, добыча нефти нефтяным картелем в июне выросла на 300 тыс. баррелей в день до 32,73 млн баррелей, что является максимумом за последние 8 лет. Больше всего объемы добычи выросли в Нигерии, Саудовской Аравии и Иране. Однако в Венесуэле объемы добычи в июне упали на 120 тыс. баррелей в день, в результате чего страна в сутки стала добывать чуть более 2 млн баррелей, и такой уровень добычи последний раз достигался в 2003 году!

Исходя из этой статистики ОПЕК, оптимисты нефтяного рынка будут утверждать, что «стакан наполовину полон» (т.е. что временный рост производства может быть компенсирован его снижением в будущем), а пессимисты — «что наполовину пуст», и этот рост добычи может сигнализировать о будущем затоваривании рынка и падении цен.

Однако некую ясность в будущие прогнозы цен на нефть на этой неделе попыталось внести Международное энергетическое агентство, повысившее прогноз мирового спроса на текущий год до 96,1 млн баррелей в день, причем, по его мнению, рост спроса в этом году будет способна обеспечить Европа, которая уже начала успешно выходить из кризиса, и Brexit этому не помеха. А в 2017 году, считает МЭА, мировой спрос на нефть может подняться еще на 1,3% до 97,4 млн баррелей в день.

Рост спроса вместе с ростом производства в странах ОПЕК можно рассматривать как «бычий» сигнал. Дело в том, что все опасения по поводу нового обвала нефтяных цен связаны с ожиданиями роста добычи сланцевой нефти в США. Но даже если это произойдет в ближайшее время, то, с одной стороны, рост спроса не будет способствовать избыточному предложению нефти, которую якобы некуда будет девать, а с другой стороны — рост производства нефти в странах ОПЕК показывает, что нефтяной картель по-прежнему является крупнейшим игроком на мировом рынке нефти, контролирующим более 35% рынка. Это означает, что большинство импортеров нефти по-прежнему предпочитает иметь дело с поставщиками традиционной нефти, а не сланцевой.

Получается, что у производителей сланцевой нефти в США нет стимула сильно наращивать объемы добычи, так как этим производителям будет трудно найти покупателя на свою нефть даже внутри страны. А если нет перспектив роста производства в каком-либо сегменте, это значит, что производство в данном сегменте будет сокращаться. В связи с этим ожидается, что 2017 год может стать годом «сланцевой контрреволюции», то есть сокращения производства сланцевой нефти. Такой прогноз даёт и Минэнерго США, которое полагает, что в 2017 году производство сланцевой нефти в США сократится на 4−5% примерно до 8,2 млн баррелей в день.

Кроме того, истощение месторождений нефти в ряде стран, не входящих в ОПЕК, в частности в Мексике и Норвегии, может в 2017 году сократить добычу, и, по оценкам ОПЕК, снижение добычи в этих странах сократит мировое предложение нефти в среднем на 100 тыс. баррелей в день. Также не исключено, что возникновение финансовых проблем у бразильского нефтедобывающего гиганта Petrobras может также привести к временным остановкам производства нефти в Бразилии, и это также может сократить избыток предложения нефти. В России также истощается немало нефтяных месторождений в Западной Сибири, и это тоже может способствовать повышению нефтяной цены», — высказала свое мнение Мильчакова.

«Таким образом, видно гораздо больше факторов в пользу возвращения нефтяных котировок на уровень $50 и выше, чем в пользу нового обвала. Как правило, коррекции на нефтяном рынке после бурного роста происходят в течение 2−3 недель. Полагаем, что к концу июля рост возобновится, а до конца 2016 года ожидается рост цены нефти смеси Brent до $60−65 за баррель», — прогнозирует эксперт.