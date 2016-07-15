Барнаул, 15 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. В результате увеличения с 1 июля тарифов на оплату коммунальных услуг (в среднем на 15,7%), а также повышения минимального размера оплаты труда работников бюджетной сферы до 7,5 тыс. рублей, возникает необходимость проведения мероприятий по оптимизации расходов, — такой вывод был сделан в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Подробности сообщает официальный сайт города.

ИА REGNUM Один из плакатов в Барнауле

В первом полугодии бюджет по доходам исполнен в сумме 4 млрд 900,5 млн рублей или 54,8% от годового плана (47,7% — по налоговым и неналоговым доходам). Налоговых и неналоговых доходов поступило 2 млрд 732,1 млн рублей, что на 6,7% выше аналогичного периода прошлого года.

Межбюджетные трансферты поступили на 20,5% выше аналогичного уровня прошлого периода и составили 2 млрд 175,6 млн рублей. Долговые обязательства бюджета города отсутствуют.

Бюджет по расходам за первое полугодие исполнен на 45,7% от годового плана.

В этом году сохранен программный принцип формирования бюджета, в соответствии с которым финансируются различные отрасли городского хозяйства. Исполнение программных расходов составило 3 млрд 828,1 млн рублей. С учётом сокращения расходов годовой план в рамках муниципальных программ исполнен на 48,6%, — отмечается в официальном сообщении городских властей.

Исполнение адресной инвестиционной программы по городским средствам составило 198,2 млн рублей или 33,3% от годового плана. Динамика исполнения годового плана улучшилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 7,6 процентного пункта, — констатируют в барнаульской мэрии.

Отмечается также, что в настоящее время начат процесс формирования бюджетов на 2017−2019 годы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня депутаты Барнаульской городской думы приняли решение о секвестировании бюджета. Доходная часть бюджета была сокращена на 360,7 млн рублей, а расходы сокращены на 219,2 млн рублей. Как пояснил Андрей Солодилов, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике, сделать это пришлось из-за падения налоговых и неналоговых поступлений, что связано со снижением социально-экономических показателей развития города.