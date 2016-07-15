Махачкала, 15 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Дагестане за взятку задержан сотрудник администрации столицы республики. Главный специалист управления торговли, потребительского рынка и услуг мэрии Махачкалы хотел обогатиться за счет частного предпринимателя, которому чиновник пообещал определенные услуги в обмен на крупное денежное вознаграждение, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

С заявлением о разрешении на установку металлических киосков общественного питания на территории Махачкалы предприниматель обратился к сотруднику администрации в мае текущего года. Злоумышленник пообещал выдать разрешение, но попросил за это 700 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники УЭБиПК МВД республики организовали спецмероприятие, в ходе которого при получении взятки в размере 700 тысяч рублей в салоне автомобиля потерпевшего, припаркованного перед зданием управления торговли, потребительского рынка и услуг администрации города Махачкалы, подозреваемый был задержан.

В настоящее время в отношении корыстного чиновника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Вымогательство взятки». Подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

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В Дагестане за взятку задержан судья Советского суда Махачкалы

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане за последние годы было совершено несколько громких преступлений в сфере коррупции. Так, по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч рублей летом прошлого года задержан судья Советского суда города Махачкалы. В последние дни марта 2016 года было возбуждено сразу несколько коррупционных дел. Во взяточничестве и коммерческом подкупе были уличены консультант отдела экономической и социальной политики в области строительства и ЖКХ управления финансово-экономического анализа и хозяйственного обеспечения Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан, начальник Тарумовских районных электрических сетей и помощник прокурора Магарамкентского района.