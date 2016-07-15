Ростов-на-Дону, 15 июля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. На втором предсезонном сборе в Австрии футболисты «Ростова» провели третий контрольный матч. Дружина Курбана Бердыева оказалась сильнее оппонентов. Встреча с соперников из Чехии — «Слованом» — завершилась со счётом 2:0 в пользу жёлто-синих, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе донского клуба.

fc-rostov.ru Жёлто-синие провели третий контрольный матч

То, что игру пришлось перенести по времени из-за дождя, на воле к победе не сказалось. Несмотря на явное преимущество в атаке чешских футболистов в первом тайме, вторая половина встречи прошла под диктовку «Ростова». Отличись полузащитник жёлто-синих Хорен Байрамян и игрок, находящийся на просмотре у Бердыева, — полузащитник молодёжки «Зенита» Валерий Ярошенко. Они отправили два безответных мяча в ворота чехов.

Напомним, что «Ростову» предстоит заключительный, четвертый по счету, контрольный мат в рамках второй учебно-тренировочного сбора. Подопечные Курбана Бердыева встретятся с немцами. Игра с ФК «Хайденхайм» состоится 18 июля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Среди возможных оппонентов «Ростова» названы «Аякс» (Нидерланды), бельгийский «Андерлехт», турецкий «Фенербахче» и «Спарта» из Чехии.

«Будут сложные игры, поэтому интересно будет сыграть с любой командой», — отметил голкипер «Ростова» Сослан Джанаев.

Нападающий жёлто-синих Дмитрий Полоз отметил, что все потенциальные оппоненты достаточно сильные. Фёдор Кудряшов считает, что наиболее удобным соперником для команды был бы либо «Аякс» (Нидерланды), либо «Андерлехт» (Бельгия). Но все игроки считают, что им попадется очень грозный соперник — «Фенербахче» (Турция).