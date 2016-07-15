Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. На Камчатке специалисты Командорского заповедника зафиксировали рост числа калана (морской выдры), занесенных в Красную книгу. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке заповедника Евгений Мамаев, проведенные учеты показали, что вокруг острова Беринга численность каланов выросла на 130 особей по сравнению с прошлым годом.

Cuyahoga Выдры

«В этом году мы с радостью обнаружили, что количество морских выдр на островах увеличилось. Эти симпатичные и умные животные когда-то подверглись катастрофическому истреблению на Командорах, причиной тому стал их невероятно густой и теплый мех. Фактически, каланов могла бы постигнуть та же участь, что и другое доверчивое и миролюбивое животное — морскую корову Стеллера, вид, когда-то обитавший здесь, но полностью уничтоженный человеком. Каланов же удалось спасти, благодаря созданию заказника на острове Медном. Сейчас каланы находятся под особой защитой», — рассказал Мамаев.

Калан — хищный пушной зверь семейства куньих, который большую часть своей жизни проводит в морских водах. Вид впервые был описан на Командорских островах известным натуралистом Георгом Стеллером. Основу рациона калана составляют моллюски, морские ежи, иногда рыба, всего до 150 видов различных организмов. Калан, как и обезьяны, относятся к тем редким животным, которые используют орудия, что является признаком высокого интеллекта.