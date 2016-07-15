Можайск, Московская область, 15 июля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Мощный ливень и ураган, обрушившийся на Московский регион в ночь на 14 июля, нанес существенный урон Можайскому и Рузскому районам Подмосковья, которые оказались в эпицентре стихии. Под удар попали не только жилые строения, но и огромные лесные массивы. Так, в районе Можайского водохранилища были повалены деревья на площади около 40 гектаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства области.

Иван Шишкин. Упавшее дерево

Наиболее мощный удар стихии, по данным комитета, пришелся на Можайский район. Из-за сильного ветра в районе Можайского водохранилища были повалены деревья на площади около 40 гектаров. Упавшие деревья перегородили подъездные пути к деревне Пуршево, садовому товариществу «Виктория», санаторию «Можайский» и к обществу охотников и рыболовов. Движение по дорогам было полностью восстановлено лишь спустя несколько часов.

По предварительным данным, несколько десятков деревьев было повалено на территории Звенигородского лесничества, а также в районе деревни Ястребки Шараповского участкового лесничества лесоповалом была перекрыта автодорога.

В Шатурском лесничестве повалены деревья вблизи поселка Озеро Белое и Касимовского шоссе.

Есть отдельные участки с поваленными деревьями в Рузском муниципальном районе внутри лесных массивов, а также в Виноградовском, Истринском, Клинском и Московском учебно-опытном лесничествах.

В других территориях лесного фонда серьезного ущерба от непогоды не выявлено. Подсчет ущерба продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы области Андрея Воробьева, Можайский и Рузский районы наиболее пострадали от урагана, пронесшегося над Москвой и областью в ночь на 14 июля. В области пострадали 17 человек, один житель региона погиб.