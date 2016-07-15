Улан-Батор, 15 июля, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите «Европа — Азия» (АСЕМ) провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба российского правительства.

government.ru Дмитрий Медведев

Российскую сторону на переговорах также представили вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев.

Участники встречи обсудили украинский кризис и реализацию Минских соглашений. Также были затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества РФ и ЕС и перспективы его развития.

На полях саммита АСЕМ премьер-министр РФ также встретится с премьер-министром Госсовета КНР Ли Кэцяном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Чехии Милошем Земаном.