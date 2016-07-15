Лондон, 15 июля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет 15 июля встречу с первым министром Шотландии Николой Стерджен в её официальной резиденции Бьют-хауз, сообщает The Guardian.

UK Home Office Тереза Мэй

В ходе переговоров новый глава правительства Великобритании заявит о приверженности тому, чтобы в полной мере привлечь шотландское правительство к грядущим переговорам о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, а также защищать «бесценную связь» внутри Соединенного Королевства.

«Я от всей души верю в Соединенное Королевство — бесценную связь между Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландии. Данный визит в Шотландию станет моей первой поездкой в качестве премьер-министра, и я направляюсь туда, чтобы продемонстрировать мою приверженность сохранению этого особого союза, который держится на протяжении веков», — отметила Мэй.

Бывшая глава МВД Соединенного Королевства также пообещала народу Шотландии, что её правительство «всегда будет на вашей [Шотландии] стороне».

«Принимая каждое решение, делая каждый шаг, мы будем стоять за вас и ваши семьи — не за богатых, могущественных или влиятельных», — заявила Мэй. «Это связано с тем, что я верю в союз не только между народами Соединенного Королевства, но между всеми нашими гражданами. Будь то реформы экономики или укрепление нашего общества, мы построим лучшую Великобританию, а также создам такое государство, которое будет работать для всех — не только для привилегированного меньшинства».

В свою очередь, первый министр Шотландии отметила, что сторонникам союза еще предстоит доказать, что выбранный путь является наилучшим для защиты интересов Шотландии после голосования по Brexit.

«Я намерена защищать интересы Шотландии — большому их числу в данный момент угрожает опасность из-за Brexit. Вопрос состоит только в том, смогу ли я добиться этого с помощью Соединенного Королевства. Может быть сделан вывод, что независимость является единственным способом защитить эти интересы», — заявила глава шотландского правительства.

По её словам, те, кто продвигает сохранение союза, должны доказать, что Соединенное Королевство способно защищать интересы Шотландии.

14 июля Стерджен также выразила «глубокое разочарование» замечаниями, сделанными новым главой Минфина страны Филипом Хэммондом, который заявил, что он не может себе представить такой сценарий, при котором Шотландия имеет с ЕС отношения, отличные от остальной Великобритании.

«Моя позиция по этому вопросу была абсолютно четкой — народ Шотландии решительным образом проголосовал за сохранение страны в качестве части Европейского союза, и их желание должно соблюдаться», — отметила Стерджен. «В это входит и уважение со стороны правительства Великобритании, именно поэтому заявление Филипа Хэммонда вызывает глубокое разочарование — я очень надеюсь, что новый премьер-министр будет более открытым для конструктивного диалога», — добавила она.

Напомним, после референдума в Великобритании, на котором верх одержали сторонники выхода страны из ЕС, официальные лица Шотландии, где большинство жителей выступило за сохранение внутри блока, заявили о готовности провести еще один плебисцит — о независимости Эдинбурга от Лондона.