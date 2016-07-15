Москва, 15 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В июле 2016 года Банк России ожидает замедления годовой инфляции с учетом более низкой, чем годом ранее, индексации коммунальных платежей (на 4% против 8,7% в 2015 году), сообщается на сайте регулятора.

ИА REGNUM Инфляция

Как отмечается, снижению инфляции способствуют благоприятные прогнозы на урожай, а также сдержанные потребительские настроения. Кроме того, замедление роста цен на услуги может внести восстановление сотрудничества с Турцией в туристической сфере.

Между тем, инфляционные риски, которые необходимо учитывать при проведении денежно-кредитной политики, сохраняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что по итогам 2016 года инфляция в РФ будет меньше 7%. Банк России прогнозирует инфляцию по итогам 2016 года на уровне 5−6%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%

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