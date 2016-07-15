Иркутск, 15 июля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области выделит семь земельных участков Иркутску для развития городской инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области.

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Семь земельных участков будут предоставлены муниципалитету в постоянное (бессрочное) пользование для поддержки развития городской инфраструктуры.

Так, два земельных участка позволят организовать зоны массового отдыха в наиболее популярных местах жителей Иркутска, таких как микрорайон Солнечный и остров Телячий. Кроме того, пять земельных участков предоставляются под обустройство автомобильных дорог общего пользования, временных сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения в микрорайоне Славный Правобережного округа Иркутска.

Министерству имущественных отношений Иркутской области поручено подготовить и представить соответствующие проекты распорядительных документов о предоставлении вышеуказанных земельных участков в правительство Иркутской области.