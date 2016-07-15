Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Количество людей, погибших в городе Ницце (Франция) в ходе теракта 14 июля, увеличилось до 84. В настоящий момент 18 человек находятся в критическом состоянии. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Франции, пишет газета Le Figaro.

Harald Hansen Машина скорой помощи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, террористический акт в Ницце произошёл накануне, 14 июля. В этот день во Франции проходили массовые празднества в честь Дня взятия Бастилии. В людей, прогуливающихся по Английской набережной, врезался грузовой автомобиль. Машина целенаправленно начала давить толпу, при этом водитель открыл по участникам празднества огонь из автомата.

Полицейские застрелили водителя — убийцу. В автомобиле были обнаружены гранаты. Следствие установило личность водителя: им оказался человек с двойным гражданством — гражданин Франции и Туниса.

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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что совершившееся в Ницце — это теракт. В стране продлён режим чрезвычайного положения, который должен был закончиться 26 июля.

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