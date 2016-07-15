Москва, 15 июля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Мир должен действовать жестко и решительно в борьбе с терроризмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об том заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя трагедию в Ницце.

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«Мир должен прекратить лицемерие и действовать жестко и решительно в борьбе с терроризмом на основе международного и национального права», — отметила депутат.

«Это касается всех стран. Россия принимает решения и действует в логике защиты жизни своих граждан, и мы по-прежнему предлагаем миру объединить усилия», — сказала Яровая.

Трагедия всего мира состоит в том, что из-за не прекращения череды террористических атак соболезнования вошли в привычный ритуал светской хроники, за которым, спустя буквально несколько дней, снова начинается шабаш безответственности и бездействия, манипуляции сознанием и информационной лжи, отметила парламентарий.

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Число погибших в результате террористической атаки в Ницце возросло до 84 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Франции Пьера-Анри Бранде.