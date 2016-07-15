Москва, 15 июля, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ перераспределены субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях. Дополнительные средства в объёме 509,72 млн рублей предоставляются бюджетам 11 субъектов РФ, сообщается на сайте правительства РФ.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

Принятое решение будет способствовать ликвидации третьей смены обучения в общеобразовательных организациях и формированию условий для получения качественного общего образования.