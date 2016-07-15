Москва, 15 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Москве с раннего утра 15 июля жители города оставляют цветы и свечи у здания посольства Франции, выражая соболезнования в связи с терактом в Ницце, сообщает НТВ.

geralt Свечи

Записки, цветы и свечи жители Москвы оставляют возле здания французской дипмиссии на Большой Якиманке. Один из пришедших оставил записку со словами «Stay strong» («Держитесь»).Ранее соболезнования пострадавшим в теракте и семьям погибших выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он призвал международное сообщество объединиться и совместно реагировать на террористические угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной французской Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. По последним данным, в результате теракта погибли 84 человека. В связи с произошедшим во Франции объявлен режим чрезвычайного положения.