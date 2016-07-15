Москва, 15 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Владимир Путин отметил искреннее стремление США к совместному достижению положительных результатов в урегулировании конфликтов в мире, об этом российский лидер заявил на встрече с госсекретарем США Джоном Керри. Глава государства также попросил Керри передать Бараку Обаме свои наилучшие пожелания, сообщает пресс-служба Кремля.

Jedimentat44 Владимир Путин

По словам Путина, последняя беседа с американским лидером убедила его в стремлении обеих сторон не только к процессу сотрудничества, но и к достижению целей.

«Надеюсь, что и в ходе наших сегодняшних консультаций вы сможете ему доложить — я прошу передать ему самые наилучшие пожелания, — что мы тоже продвинулись в обсуждении и решении вопросов, ради которых собираемся», — добавил Владимир Путин.

Джон Керри поблагодарил главу России за встречу и, в свою очередь, передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от Барака Обамы. Госсекретарь США добавил, что надеется на достижение прогресса в урегулировании сирийского конфликта, а также отметил, что обеим сторонам в дальнейшем предстоит большая работа.