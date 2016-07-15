Улан-Батор, 15 июля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо объединиться и совместно реагировать на террористические угрозы. Об этом, как передает Sputnik, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума АСЕМ, который открылся 15 июля в столице Монголии.

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Премьер-министр России выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших при теракте во французской Ницце.

«Терроризм, как известно, не имеет границ и является общим вызовом и для Европы, и для Азии, — сказал глава российского правительства. — К настоящему моменту, к сожалению, 80 погибших, среди них дети, большое количество туристов».

Медведев подчеркнул, что мировому сообществу необходимо искать совместные ответы на такие вызовы современности, а также проявлять солидарность и предпринимать решительные шаги для борьбы с терроризмом.

«Тем более что террористы и их спонсоры понимают только силу, и мы должны ее использовать», — заявил Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля грузовик врезался в толпу на набережной французской Ниццы, стремясь сбить как можно больше людей. По последним данным, в результате теракта погибли 84 человека. В связи с произошедшим во Франции объявлен режим чрезвычайного положения.

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