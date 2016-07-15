Якутск, 15 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Бесплатного образования в целом в России уже нет, в том числе потому, что большинство вузов и учреждений среднего профессионального образования перешли на коммерческое обучение. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал заместитель председателя Госсобрания республики Виктор Губарев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что бесплатное образование и здравоохранение в России сохранится.

unise.ru Непорядочный врач

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«Никаких сдерживающих переход на коммерческую основу в этих сферах механизмов в стране нет», — уверен первый секретарь якутского рескома КПРФ Виктор Губарев. Он напоминает, что вузы тоже являются государственными учреждениями, и считает, что бесплатное образование и здравоохранение закончились в России в 90-е годы.

Виктор Губарев обратил внимание на то, что коммерческая медицина распространяется всё сильнее: в большинстве случаев анализы и УЗИ приходится делать платно. «Лечиться человеку с невысокими доходами будет очень накладно», — уверен депутат.

Он обратил внимание на проблему лекарственного обеспечения и дороговизну медикаментов, а также на то, что государственный контроль за их качеством отсутствует. «Стране необходимо вернуться к государственным аптекам», — полагает Виктор Губарев.

В блогах Якутии сегодня опубликован пост, в котором сообщается об 11-летней девочке, попавшей в аварию на пешеходном переходе. Сломанная из-за ДТП нога ребёнка срослась неправильно из-за врачебной ошибки, девочка может стать инвалидом, и чтобы этого не случилось, родители собирают средства на её лечение или просят откликнуться квалифицированного врача, который может помочь бесплатно. «На сегодняшний день все услуги платные и денег не хватает», — пишет якутянка.

Напомним, отказываться от бесплатного образования и здравоохранения в России нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. По его мнению, качественные платные услуги могут расширяться, но только с ростом благосостояния граждан, пишут «Известия».

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