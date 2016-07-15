Краснодар, 19 сентября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено на заместителя руководителя деревообрабатывающей компании в Краснодарском крае за незаконную вырубку ценных пород дерева, 19 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом ОМВД России по городу Горячий Ключ возбужденно уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений»)», — говорится в сообщении.

Всего было вырублено 30 деревьев. Общий ущерб, нанесенный злоумышленниками, превышает 6 млн рублей.

Расследование проводилось сотрудниками полиции совместно с оперативниками ФСБ. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, незаконная вырубка леса не является редким явлением в Краснодарском крае. Так, в 2018 году без соответствующих разрешительных документов было вырублено более 4 тысяч кубометров ценных пород леса. За год было возбуждено более 200 уголовных дел, связанных с незаконной рубкой леса.