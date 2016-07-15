Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Личность водителя грузовика, протаранившего толпу на Английской набережной в Ницце, пока не установлена, заявил президент Франции Франсуа Олланд в телеобращении к гражданам.

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По данным СМИ, за рулем грузовика находился 31-летний житель Ниццы тунисского происхождения, AFP уточняет, что у него было двойное гражданство — Франции и Туниса.

По данным BFM TV, полиция обнаружила в грузовике удостоверение личности. Пока неизвестно, принадлежит ли оно террористу.

Жертвами теракта стали более 80 человек, более 120 получили ранения. На Английской набережной в момент атаки находились тысячи человек, возвращавшихся с праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии 14 июля.

В связи с происшествием во Франции объявлен режим чрезвычайного положения.