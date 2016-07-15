Пекин, 15 июля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Сотрудники таможенной службы сообщили о задержании 12 контрабандистов, пытающихся ввезти на территорию КНР 76 кг золота.

fill Самородок золота

Операция по задержанию контрабандистов прошла 28 июня, однако подробности стали известны только спустя несколько недель. Как сообщили представители таможни, 28 июня около 19:00 группа людей попыталась пройти паспортный контроль в центральном пассажирском терминале морского вокзала. Таможенников насторожило отсутствие багажа у пассажиров, после чего был произведен досмотр, в результате которого были обнаружены 76 слитков золота по 1 кг, пишет «Сина синьвэнь».

Группа из 12 человек, 5 из которых являются гражданами Гонконга, пытались пронести драгоценный металл в карманах и складках одежды. В ходе допроса они сообщили, что их наняли люди, чьи имена они не знают. За каждый ввезенный грамм золота им обещали по 800 юаней.

В настоящий момент все 12 человек находятся в следственном изоляторе, в ближайшее время им будет представлено официальное обвинение. Согласно китайскому законодательству, им грозит от 5 лет до пожизненного лишения свободы.