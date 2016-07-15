Абакан, 15 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. В Хакасии среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в мае текущего года составила 33 399 рублей, увеличившись по сравнению с маем 2015 года на 6,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Хакасстате.

Evgeny Кошелек

По данным статистиков, реальный размер средней заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составил 100,3%.

Самая большая зарплата в регионе у финансистов (среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций за январь — май 2016 года — 45 217,3 руб.); работников организаций государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования (42 024,6 руб.); работников организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (40 859,0 руб.).

Самая маленькая зарплата у работников организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (14 803,0 руб.). Работники образования Хакасии в январе — мае текущего года в среднем получали 24 506,7 руб. в месяц; работники здравоохранения — 24 887,4 руб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, потребительские цены на все товары и услуги населению Хакасии за январь — июнь 2016 года, по данным Хакасстата, выросли на 2%.

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Напомним также, среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций в апреле 2016 года в регионе составляла 31 304,7 рубля. Реальный размер средней зарплаты, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, составлял 96,3%.