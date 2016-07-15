Москва, 15 июля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро 14 июля обновили годовые минимумы против российского рубля. В 2016 году рубль стал самой быстрорастущей валютой среди валют развивающихся стран, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. За полгода национальная валюта укрепилась к доллару США на 14%, к евро — на 11,2%. При этом нефть сорта Brent подорожала на 24,7%.

ИА REGNUM Доллар

«У спекулянтов вырос интерес к развивающимся странам после Brexit. Рубль пользуется спросом из-за высоких процентных ставок, сезонных выплат дивидендов, восстановления цен на нефть, налогового периода и повышения нормативов обязательных резервов ЦБ к 1 августа. В июне ЦБ РФ повысил нормативы всем резервируемым обязательствам кредитных организаций в рублях и валюте на 0,75 процентного пункта. К 1 августа необходимо подготовить рублёвую ликвидность для этих требований», — пояснил Антонов.

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«Сегодня, 15 июля, в России стартовал налоговый период. Пик налоговых платежей придётся на 25 июля. 13 июля доллар/рубль пробил месячную зону поддержки 63,30−63,50 рубля. Теперь доллар взял курс к минимуму 60,82 рубля от 9 октября 2015 года. Тенденция к укреплению рубля сегодня в первой половине дня сохранится, цель — 62,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы иностранных валют на 15 июля демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, по данным ЦБ, курс евро незначительно вырос, прибавив 0,67 копейки (до 70,56 рубля). Курс доллара при этом подешевел на 27,58 копейки и составил 63,58 рубля. Нефть марки Brent стоит $47,09.