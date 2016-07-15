Оренбург, 15 июля, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В Первомайском районе Оренбургской области утром 15 июля при консервации скважины на Пролетарском месторождении произошел выброс газовоздушной смеси. В результате загорелся подъемник на базе КРАЗа. Двое рабочих нефтеперерабатывающей компании получили ожоги рук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В ликвидации пожара и его последствий принимали участие 25 человек и 11 единиц техники. По данным Оренбургского МЧС розлива нефти нет, угроза населенным пунктам отсутствует.

В 07:00 местного времени (05:00 мск) пожар на площади 10 кв. метров локализован, в 07:12 — ликвидирован.