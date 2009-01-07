Москва, 15 июля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Российский рубль 14 июля обновил максимумы с ноября прошлого года. Котировки пары USD/RUB снизились к отметке 62,86. И это несмотря на то, что нефть показала весьма незначительное восстановление. В большей степени движение можно объяснить техническими факторами, связанными с прорывом уровня 63,40, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Кроме того, вверх рубль подталкивает общий настрой рынка на покупку рискованных активов на фоне ожидания мер стимулирования со стороны Банка Японии и Народного Банка Китая, а также тот факт, что в России 15 июля стартует налоговый период и компании-экспортеры начали продажу части валютной выручки», — пояснила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля биржевые курсы евро и доллара США обновили годовые минимумы. В ходе торгов евро падал до отметки 69,7825 рубля. Доллар США подешевел до 62,81 рубля. На 15 июля Центробанк РФ установил официальный курс доллара 63,58 рубля, евро 70,56 рубля. Баррель нефти Brent стоит $47,09.