Киев, 15 июля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Финансовая задолженность Украины перед Россией при рассмотрении вопроса о выделении Киеву нового транша помощи будет учтена. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс в рамках регулярного брифинга.

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По его словам, МВФ пока не располагает новыми документами по урегулированию задолженности Киева перед Российской Федерацией.

«По поводу долга, нет новых материалов по данному вопросу, — говорит Райс. — Но это будет один из аспектов дискуссии в рамках решения совета».

Добавим, что программа МВФ и Украины рассчитана на четыре года. За это время Украина ожидает получить $17,5 млрд. Первый транш в размере $5 млрд был перечислен Украине в марте 2015 года, второй транш на сумму $1,7 млрд был выделен в августе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 г. парламент Украины ввел мораторий на выплату долга перед Россией. $3 млрд были выделены Украине в рамках соглашения, достигнутого в конце 2013 года между Киевом и Москвой.