Нью-Йорк, США, 15 июля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН осудил 14 июля «варварский и трусливый» террористический акт, совершенный в Ницце, а также выразил глубокое соболезнование семьям жертв акта насилия и правительству Франции, сообщает Figaro.

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Члены СБ ООН также подчеркнули, что терроризм, скрывающийся под любой личиной, представляет одну из наиболее серьезных угроз международным миру и безопасности.

«Любой акт терроризма является преступлением, которое невозможно ничем оправдать», — говорится в заявлении органа международной организации, который подчеркивает, что всем странам необходимо бороться с этой угрозой.

Напомним, 14 июля Францию сотряс очередной акт насилия, в ходе которого водитель грузовика врезался в собравшихся на Английской набережной людей в Ницце. Они пришли посмотреть на салют в честь Дня взятия Бастилии. В результате теракта погибли по меньшей мере 80 человек.