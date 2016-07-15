Краснодар, 15 июля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Тлеющая уже неделю свалка бытовых отходов в городе-курорте Анапе Краснодарского края вылилась в уголовное дело. Установлены и причины пожара на полигоне ТБО, ставшие поводом для расследования, начать которое потребовала Анапская межрайонная прокуратура. Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве 15 июля, сомнений в том, что свалку подожгли умышленно, не осталось.

ИА REGNUM Свалка

Проверку по факту возгорания бытовых отходов на территории полигона на хуторе Красный провели сотрудники полиции. На площади пожара было обнаружено несколько очаговых признаков в виде выгорания сухой растительности за территорией полигона. Согласно заключения государственного пожарного надзора, это был умышленный поджог.

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Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога»). Виновных устанавливают.

Между тем полностью ликвидировать все очаги тления пока не удается. Работа по тушению возгораний продолжается. На сегодня площадь тления сократилась втрое от изначального и составляет около 300 кв. метров. С помощью экскаваторов, бульдозеров, самосвалов очаги возгорания присыпают землей. На месте тушения задействованы почти четыре десятка человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территории полигона твердых бытовых отходов в районе хутора Красный произошел днем 8 июля. Площадь тления мусора достигала 1000 кв. метров. В тушении были задействованы вертолеты МЧС, которые сбрасывали воду на место пожара в течение суток. Через трое суток площадь пожара удалось сократить вдвое.