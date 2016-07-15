Барнаул, 15 июля, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 15 июля, состоялось официальное открытие всероссийского Дня поля. В нем участвуют делегации более 50 регионов страны, представители дипломатического корпуса Белоруссии, Израиля, Испании, Кореи, делегации Федеративной Республики Германия, Республики Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт региона.

сайт Алтайского края Всероссийский День поля на Алтае

На экспозиционных и деловых площадках работают представители профильных ведомств, ФАНО России, руководители регионов, органов управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств страны, представители крупнейших производственных предприятий, в том числе зарубежных. Они обсуждают как стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса страны, так и специальные профессиональные темы и вопросы. Ключевой темой агрофорума в этом году стало импортозамещение.

Организаторы Всероссийского дня поля сформировали экспозицию новинок сельхозмашиностроения, техники и агрегатов. Продукции местных, алтайских, а также российских и иностранных машиностроителей отведено более семи гектаров. Деловая программа Всероссийского дня поля включает более 20 разноплановых мероприятий.

На стационарной экспозиции представлено более 500 единиц сельхозтехники и оборудования. В течение дня на 25 гектарах проводят демонстрационный показ техники в работе и тест-драйв новинок. Действует шоу-полигон: посетителям показывают виртуозные трюки на телескопических погрузчиках разных марок.

Работает и гастрономическая экспозиция: посетителям презентуют элитные алтайские сыры, продукцию алтайских фермеров и кооперативов, предприятий зерноперерабатывающей и хлебопекарной отраслей.

Впервые в этом году на Дне поля устроили выставку племенных сельскохозяйственных животных. Экспозиция занимает более 2 тыс. 500 квадратных метров.

В официальных мероприятиях принимает участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Сегодня он проведет совещание по обновлению парка агротехники в рамках импортозамещения.

«Алтай — житница не только Сибири, но и всей России-матушки. Правительство уделяет особое внимание развитию Сибири, у нее огромный потенциал. Мы будем создавать специальные программы для развития Сибири. Эта выставка стимулирует сельское хозяйство и машиностроение. Алтай — база для развития сельскохозяйственного машиностроения. Из федерального бюджета в этом году выделено 10 млрд рублей на развитие сельскохозяйственного машиностроения. Более 17 тысяч единиц техники будет куплено аграриями страны. Мы накормим не только наши регионы, но и другие страны. 237 млрд рублей — аграрный бюджет страны. «Дни российского поля» — это прекрасная возможность следить за новинками машиностроения», — заявил министр.

Днем ранее директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов провел научно-практическую конференцию, на которой рассматривались перспективы и задачи развития молочного и мясного скотоводства.

Центральным выступлением станет доклад директора Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, доктора сельскохозяйственных наук академика Петра Чекмарева: «Задачи органов управления АПК субъектов Российской Федерации по обновлению парка сельскохозяйственной техники для выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы и меры государственной поддержки».

«Спасибо, что вы откликнулись и подержали нашу инициативу о проведении Всероссийского дня поля здесь, на нашей земле. Спасибо за то, что юг и юг Черноземья вновь повернулись лицом к Сибири. Эта территория обладает огромным потенциалом, во многом еще не раскрытым», — сказал на официальном открытии полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин.

По данным корреспондентов программы «Вести-Алтай», «Всероссийский день поля» стартовал накануне, 14 июля, в рабочем режиме, и сразу же был установлен первый рекорд скоростного тюкования сена. Максим Пономарёв за 10 минут сделал 20 тюков. 26 тюков — это мировой рекорд, от которого он отстал всего на 4 секунды, зато установил новый рекорд России.

Максим говорит, что в рекорде есть заслуга техники и немного мастерства. Зарубежные гости признаются, «День Российского поля» на Алтае такой же, как у них дома, только ещё грандиозней и зрелищней.

«Это очень похоже на подобные мероприятия в Германии. А что касается технического обеспечения, Россия уже достигла сравнимого с Германией уровня», — признался заместитель руководителя Федерального сортового ведомства Германии Герман Фройденштайн.

Параллельно с работой Сибирского агропарка в первый день организовали также демонстрацию посевов сельскохозяйственных культур российской селекции. Они сосредоточены на полях Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятие имеет статус наиболее масштабного события в агропромышленном комплексе страны, представляющего, в частности, все новейшие импортозамещающие достижения в отрасли.