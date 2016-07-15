Всероссийский День поля стартовал на Алтае
Барнаул, 15 июля, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 15 июля, состоялось официальное открытие всероссийского Дня поля. В нем участвуют делегации более 50 регионов страны, представители дипломатического корпуса Белоруссии, Израиля, Испании, Кореи, делегации Федеративной Республики Германия, Республики Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт региона.
На экспозиционных и деловых площадках работают представители профильных ведомств, ФАНО России, руководители регионов, органов управления АПК субъектов Российской Федерации, отраслевых союзов, ассоциаций, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств страны, представители крупнейших производственных предприятий, в том числе зарубежных. Они обсуждают как стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса страны, так и специальные профессиональные темы и вопросы. Ключевой темой агрофорума в этом году стало импортозамещение.
Организаторы Всероссийского дня поля сформировали экспозицию новинок сельхозмашиностроения, техники и агрегатов. Продукции местных, алтайских, а также российских и иностранных машиностроителей отведено более семи гектаров. Деловая программа Всероссийского дня поля включает более 20 разноплановых мероприятий.
На стационарной экспозиции представлено более 500 единиц сельхозтехники и оборудования. В течение дня на 25 гектарах проводят демонстрационный показ техники в работе и тест-драйв новинок. Действует шоу-полигон: посетителям показывают виртуозные трюки на телескопических погрузчиках разных марок.
Работает и гастрономическая экспозиция: посетителям презентуют элитные алтайские сыры, продукцию алтайских фермеров и кооперативов, предприятий зерноперерабатывающей и хлебопекарной отраслей.
Впервые в этом году на Дне поля устроили выставку племенных сельскохозяйственных животных. Экспозиция занимает более 2 тыс. 500 квадратных метров.
В официальных мероприятиях принимает участие министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Сегодня он проведет совещание по обновлению парка агротехники в рамках импортозамещения.
«Алтай — житница не только Сибири, но и всей России-матушки. Правительство уделяет особое внимание развитию Сибири, у нее огромный потенциал. Мы будем создавать специальные программы для развития Сибири. Эта выставка стимулирует сельское хозяйство и машиностроение. Алтай — база для развития сельскохозяйственного машиностроения. Из федерального бюджета в этом году выделено 10 млрд рублей на развитие сельскохозяйственного машиностроения. Более 17 тысяч единиц техники будет куплено аграриями страны. Мы накормим не только наши регионы, но и другие страны. 237 млрд рублей — аграрный бюджет страны. «Дни российского поля» — это прекрасная возможность следить за новинками машиностроения», — заявил министр.
Днем ранее директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов провел научно-практическую конференцию, на которой рассматривались перспективы и задачи развития молочного и мясного скотоводства.
Центральным выступлением станет доклад директора Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ, доктора сельскохозяйственных наук академика Петра Чекмарева: «Задачи органов управления АПК субъектов Российской Федерации по обновлению парка сельскохозяйственной техники для выполнения Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы и меры государственной поддержки».
«Спасибо, что вы откликнулись и подержали нашу инициативу о проведении Всероссийского дня поля здесь, на нашей земле. Спасибо за то, что юг и юг Черноземья вновь повернулись лицом к Сибири. Эта территория обладает огромным потенциалом, во многом еще не раскрытым», — сказал на официальном открытии полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин.
По данным корреспондентов программы «Вести-Алтай», «Всероссийский день поля» стартовал накануне, 14 июля, в рабочем режиме, и сразу же был установлен первый рекорд скоростного тюкования сена. Максим Пономарёв за 10 минут сделал 20 тюков. 26 тюков — это мировой рекорд, от которого он отстал всего на 4 секунды, зато установил новый рекорд России.
Максим говорит, что в рекорде есть заслуга техники и немного мастерства. Зарубежные гости признаются, «День Российского поля» на Алтае такой же, как у них дома, только ещё грандиозней и зрелищней.
«Это очень похоже на подобные мероприятия в Германии. А что касается технического обеспечения, Россия уже достигла сравнимого с Германией уровня», — признался заместитель руководителя Федерального сортового ведомства Германии Герман Фройденштайн.
Параллельно с работой Сибирского агропарка в первый день организовали также демонстрацию посевов сельскохозяйственных культур российской селекции. Они сосредоточены на полях Алтайского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
Как уже сообщало ИА REGNUM, мероприятие имеет статус наиболее масштабного события в агропромышленном комплексе страны, представляющего, в частности, все новейшие импортозамещающие достижения в отрасли.