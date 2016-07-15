Оренбург, 15 июля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. В Оренбурге усилены меры по профилактике энтеровирусной инфекции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, зарегистрированы очаги энтеровирусного сезонного менингита в детских дошкольных учреждениях и загородном детском оздоровительном лагере.

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В Оренбургской области отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Тема прироста к среднемноголетнему уровню за июнь в целом по области составил 6%. Преимущественно болеют дети до семи лет. Зарегистрирован штамм энтеровируса ЕСНО 30. В городе Оренбурге зарегистрировано 58% от всех выявленных случаев.

Особенностью текущего сезона подъема заболеваемости является высокий удельный вес энтеровирусных серозных менингитов — 71% от общего числа зарегистрированных случаев.

Одной из причин их формирования явилась низкая настороженность персонала детских образовательных организаций относительно выявления и своевременной изоляции больных с признаками инфекционного заболевания (температура, респираторный синдром), прием отсутствующих детей более пяти дней без справки от врача-педиатра и нарушения в организации санитарно-противоэпидемического режима.

Городская санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение продолжить меры по обеспечению образовательных организаций дезинсекционными средствами, средствами личной гигиены, усилить контроль поставки пищевых продуктов в детские дошкольные организации и летние оздоровительные лагеря. Также будет обеспечено строгое соблюдение изоляционных мероприятий в дошкольных организациях.

В соответствии с методическими указаниями будет организована профилактическая дезинфекция пассажирского транспорта. Контроль за пляжными территориями города, пресечением несанкционированной торговли продуктами питания будет усилен.