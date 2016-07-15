Подгорица, 15 июля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Власти Черногории считают необоснованными обвинения МИД России в адрес премьер-министра Мило Джукановича в целенаправленном разрушении дружественных отношений между двумя странами. Об этом говорится в комментарии, распространённом 14 июля управлением по связям с общественностью правительства Черногории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Черногории

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что в Москве обратили внимание на опубликованные 12 июля высказывания Мило Джукановича о «российской пропаганде», которая, по его мнению, опасна и адресована тем, кто «застрял в тисках ретроградного прошлого». «Мы услышали также очень знакомые по заявлениям натовских лидеров идеи о том, что «незанятое ЕС и НАТО пространство будет заполнено иными силами» — Россией или радикальными исламистами. Ставится знак равенства», — отметила представитель МИД.

Комментируя заявление Марии Захаровой, в Подгорице отметили, что «недипломатичный язык представителя российской дипломатии, чей стиль является больше проблемой Москвы, служит лучшим подтверждением того, о чём говорил премьер-министр Мило Джуканович».

«Её высказывания о том, кто разрушает дружественные отношения с Россией, являются абсолютно необоснованными. Напротив, Черногория пытается улучшить отношения, и не на словах, а на деле, о чём свидетельствуют решения правительства Черногории, например, увеличение срока действия безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней», — подчёркнуто в комментарии.

В правительстве Черногории также отвергли призывы российской стороны провести референдум по вопросу о вступлении страны в НАТО, вызвавшему раскол в черногорском обществе. Ранее Захарова в своём заявлении отметила, что «руководство Черногории, в частности Джуканович, боятся слушать мнение собственного народа». «Результаты этого референдума вполне могут оказаться неудобными персонально для него и для натовской пропагандисткой машины. Все посылы относительно российской угрозы Черногории могут рассыпаться, потому что люди могут высказаться и сказать всё, что они думают об этой ситуации», — подчеркнула она.

Между тем, в Подгорице настаивают на самостоятельности властей страны в принятии решений. «Подобными заявлениями они хотели бы научить нас уважать их пожелание о референдуме, а не Конституцию нашего государства. В конце концов, решение о том, проводить ли референдум, и что именно на нём решать, принимать будем мы. И даже если такие пожелания исходят от друга, это слишком», — заявили в правительстве Черногории.

Как сообщало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств стран НАТО 19 мая подписали протокол о принятии Черногории в Североатлантический альянс. Протокол дает Черногории право участвовать в заседаниях Североатлантического альянса в качестве наблюдателя. Для окончательного присоединения страны к военному блоку документ должны ратифицировать все 28 государств-членов НАТО.

Несмотря на многотысячные акции протеста против вступления Черногории в НАТО, Мило Джуканович ранее заявлял, что власти республики не видят для себя ни юридических оснований, ни политических обязательств для проведения в стране референдума по данному вопросу. «В случае членства в НАТО Черногория не теряет своего суверенитета, не передаёт никаких своих прав международной организации. Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — уверен Джуканович.