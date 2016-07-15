Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В ходе теракта, произошедшего в городе Ницце (Франция) накануне, 14 июля, грузовик ехал прямо в толпу людей и стремился раздавить как можно больше человек. Об этом сообщила в своём Instagram очевидица событий Альбина Кичук.

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«Куча людей, все, кто вышел на национальный праздник, стали очевидцами того, как грузовик просто начал ехать по людям. Стрелять по людям», — сообщила очевидица.

Альбина Кичук уточнила, что она оказалась в десяти метрах от грузовика. Произошедшее на Английской набережной в День взятия Бастилии она запомнила на всю жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия в Ницце в День взятия Бастилии произошла накануне, 14 июля. Стоит отметить, что 26 июля в стране должен был быть отменён режим чрезвычайного положения, введённый после парижских терактов.

Во время национального празднования, после того как отзвучали хлопки фейерверков, в толпе людей внезапно началась паника: неожиданно прямо на гулявших людей поехала грузовая машина, водитель которой открыл огонь.

Полицейские застрелили убийцу: им оказался уроженец Туниса. Позднее в его машине было обнаружено огнестрельное оружие. По последним данным, в ходе теракта погибли не менее 80 человек.