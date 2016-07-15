Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Водитель грузовика, протаранившего 14 июля собравшихся на празднование Дня взятия Бастилии на Английской набережной в Ницце, отстреливался из пистолета до того, как он был застрелен правоохранительными органами, сообщает RTL.

PDPics Пистолет

«На момент, когда полиция смогла ликвидировать его, он [водитель] совершил несколько выстрелов, — подчеркнул глава региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег Кристиан Эстози.

Также, согласно источникам, близким к расследованию, в грузовике была обнаружена граната, а также длинноствольное оружие, оказавшееся муляжом.

Напомним, новый теракт потряс Францию вечером 14 июля. Грузовик, за рулем которого находился предположительно 31-летний уроженец Туниса, врезался в людей на набережной. В этот момент в Ницце, как и во всей Франции, проходили праздничные мероприятия в честь Дня взятия Бастилии. Погибли не менее 80 человек.