Барнаул, 15 июля, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Сотрудники «Центра политического консалтинга» изучили рейтинги партий в Алтайском крае на старте избирательной кампании. Исследование проводилось с 9 по 13 июля при помощи телефонного анкетирования жителей региона (общая выборка составляет 1500 анкеты, погрешность — 3,5%).

politcentr.com Большинство жителей Алтайского края симпатизирует «Единой России»: опрос

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за единороссов проголосовали бы почти 42 процента опрошенных. Второе по популярности место занимают коммунисты: за них готовы отдать голоса почти 16 процентов участников телефонного опроса. Справедливороссы завоевали симпатии чуть более 11 процентов участников опроса. Еще меньше — у ЛДПР — почти 10 процентов. Из партий, которые набрали бы более 1 процента голосов, названы только «Яблоко» (2,49) и и «Родина» (1,57).

Не определились с выбором партии 99 чел, что составляет 12,95%. На вопрос «Собираетесь ли вы принять участие в голосовании 18 сентября?» положительно ответили 765 человек, что составляет 51% от числа опрошенных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 18 сентября жителям Алтайского края предстоит выбрать не только депутатов в Госдуму, но и парламентариев в Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС).

Половину парламентариев выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам. Проходной барьер — 5%.