Красноярск, 15 июля, 2016, 06:45 — ИА Регнум. В Красноярске синоптики снова зафиксировали повышенное содержание опасных веществ в воздухе. Как сообщили в Среднесибирском УГМС, пост наблюдательной сети на улице Кутузова зарегистрировал превышение предельно допустимой концентрации по гидрохлориду в 10 раз.

bolsamania.com Ядовитое облако

Отметим, что гидрохлорид является веществом 2 класса опасности. Данные с наблюдательного поста были переданы ответственным лицам для определения источника загрязнения.

Однако, как сообщил ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, определить источник вряд ли удастся.

«На самом деле, там достаточно неясная ситуация, потому что этот гидрохлорид очень легок, и его облако может ветрами переноситься на довольно большие расстояния. Конечно, скорее всего, выброс осуществили какие-то близлежащие заводы: может быть, цементный, кроме-того рядом есть еще шинные производства. Однако это все могло быть принесено и откуда-то издалека, поэтому тут виновника достаточно сложно определить», — пояснил он.

При этом собеседник отметил, что 14 июля в Красноярске был снова введен режим неблагоприятных метеоусловий, при которых отсутствие ветра препятствует рассеиванию смога. «Вышел на улицу, визуально хорошо просматривается дымка», — добавил общественник.

С начала лета в Красноярске уже дважды вводили режим «черного неба». По данным мониторинга, в июне в Октябрьском, Ленинском и Советском районах было отмечено превышение предельной концентрации по гидрофториду, формальдегиду и пыли от 1,20 до 1,58 раз.

Синоптики обещают, что последние дни недели в Красноярске облачными, в выходные в городе начнутся дожди, а температура опустится до 19−24 градусов.