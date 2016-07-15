Барнаул, 15 июля, 2016, 06:29 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому края передает штормовое предупреждение в связи с непогодой. По данным алтайских метеорологов, сегодня, 15 июля, в регионе ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 19−24 м/с.

Непогода на Алтае

«Штормовые явления начнутся с юга, юго-запада Алтайского края: в направлении Чарышского, Усть-Пристани в 12−13 часов ожидается особенно сильный ветер, град локальные усиления ветра возможны в период прохождения грозы и в других районах. В районе Барнаула пик неблагоприятных метеорологических явлений с сильными осадками ожидается в 15−17 часов с дальнейшим продвижением грозового фронта на северо-восток», — уточняется в оперативном предупреждении Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Жителям региона рекомендовано соблюдать все меры предосторожности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, немало разрушений нанесла стихия накануне Москве. После мощного шторма, обрушившегося на столицу в ночь на 14 июля, во многих домах выбиты стекла, смяты автомобили, повалены рекламные щиты и деревья, разрушены детские площадки.

К ликвидации последствий разгула стихии привлекли сотни сотрудников МЧС и коммунальных служб.