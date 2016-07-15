Шанхай, Китай, 15 июля, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Военный корабль, разработанный китайскими инженерами и построенный на верфи Hudong Shipyard в Шанхае, официально передан ВМС Алжира. В настоящий момент судно своим ходом следует в порт приписки.

haohanfw.com Корвет проекта С28А

Соглашение о строительстве трех 120-метровых корветов водоизмещением 3 тыс. тонн было подписано в марте 2012 г. Головной корабль проекта был спущен на воду в августе 2014 г. Второй корвет был передан заказчику в январе 2016 г. В настоящий момента ведутся переговоры о строительстве еще 3 корветов, но уже на территории Алжира, пишет «Чжунго цзюньван».

На вооружении нового корвета стоят противокорабельные ракеты С-802, пусковые установки ЗРК FM-90N, артилерийская установка H/PJ-26, несколько торпедных аппаратов. Кроме того, корабль может нести вертолет.

Как отметил представитель судостроительной компании, корабль, переданный ВМС Алжира, способен не только вести патрулирование прибрежных вод, но и выполнять различные боевые задачи в открытом море.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июля у причала военно-морской базы НОАК в провинции Хайнань состоялась торжественная церемония ввода в состав военного флота КНР самого современного ракетного эсминца «Инчуань».