Вашингтон, 15 июля, 2016, 04:25 — ИА Регнум. На переговорах президента России Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри в Москве обсуждалась необходимость усиления давления на террористические группировки в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с госсекретарём США Джоном Керри

Как указывается в пресс-релизе, Путин и Керри «обсудили необходимость усиления давления на террористические группировки как «Исламское государство» и филиал «Аль-Каиды» в Сирии, «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России — ИА REGNUM)».

Госсекретарь США также подчеркнул, что «отсутствие конкретных, краткосрочных шагов и дипломатических усилий не может продолжаться бесконечно». Как сообщает пресс-служба, «на переговорах между Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в первой половине дня ожидается более детальное изучение инициатив».

Отмечается, что в ходе встречи также обсуждалась ситуация на Украине. «Госсекретарь призвал к активизации переговоров по реализации Минских соглашений, в особенности положений в области безопасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, встреча Владимира Путина и Сергея Лаврова с Джоном Керри состоялась в Кремле вечером 14 июля. Переговоры продолжались около трёх часов. Нынешний официальный визит Джона Керри в Россию является уже четвёртым с мая 2015 года.