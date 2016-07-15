Пекин, 15 июля, 2016, 04:12 — ИА Регнум. Власти провинции Фуцзянь опубликовали отчет, согласно которому по состоянию на 15 июля общее количество граждан КНР, погибших от удара стихии, достигло 69 человек. Как отмечают медики, количество жертв может возрасти, несколько десятков человек находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизни.

unnatural.ru Тайфун

Большинство жертв проживали в уезде Миньцин. В докладе подчеркивается, что количество жертв могло многократно возрасти, если бы власти не эвакуировали более 500 тыс. жителей провинции в безопасные районы, пишет «Наньцзао жибао».

«Непартак» достиг берегов материкового Китая 9 июля. Ураган уничтожил более 1,9 тыс. домов, разрушил некоторые объекты транспортной инфраструктуры, затопил десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Общий экономический урон оценивается примерно в 900 млрд юаней ($135 млн).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июля «Непартак» достиг берегов Тайваня, где в результате удара стихии было нарушено электро и водоснабжение, приостановлена работа общественного транспорта, отменены сотни авиарейсов.