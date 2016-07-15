Магаданская область, 15 июля, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Земельные участки в Ольском городском округе Магаданской области, который является пилотным в реализации закона о дальневосточном гектаре, получили 7 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений региона, всего на земли поступило 56 заявок, и 30 из них были возвращены.

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Ещё для трёх желающих взять в пользование землю пока рассматривается такая возможность, 5 договоров с жителями Магаданской области отправлены на подписание, десятерым колымчанам в предоставлении гектара отказано. 13 участков, в том числе 7 уже полученных в пользование, поставлены на кадастровый учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители ДФО с 1 июня подали уже свыше 2 тысяч заявок на получение дальневосточных гектаров.