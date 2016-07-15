Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2016, 03:56 — ИА Регнум. В столице Камчатки начались работы по обустройству наружного освещения участка федеральной трассы, ведущей из морского порта Петропавловска в главный аэропорт региона. Общая протяженность дороги — 30 км, но освещение пока появится только на том участке, который идет по городу до выезда из него. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, в эфире одного из местных телеканалов заявил губернатор Владимир Илюхин.

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По словам главы региона, начать работы по освещению трассы распорядился министр транспорта страны Максим Соколов, побывавший на полуострове. Проектом предусмотрена прокладка более 32 километров кабеля, установка 1105 стальных световых опор, 3600 метров перильного и 400 метров барьерного ограждений. Кроме того, вдоль участка дороги подрядчик обустроит тротуары общей площадью порядка 5 тысяч квадратных метров.

«Сегодня работы ведутся. Этим вопросом занимается хабаровское учреждение «Дальуправтодор», подведомственное Федеральному дорожному агентству. Участок 0−14 км, от морпорта до выезда из города, будет освещён в ближайшее время. В соответствии с контрактом, все работы должны быть завершены в ноябре», — сказал глава региона.

Илюхин отметил, что власти Камчатки намерены добиваться проведения работ и на части федеральной трассы от выезда из Петропавловска до аэропорта. Сейчас она не освещается. «Конечно, это требует достаточно больших денег, но мы этот вопрос тоже обсуждали, я думаю, что вторым этапом мы обязательно поставим перед министерством транспорта России вопрос о продолжении этих работ», — отметил губернатор.

На форумах местные автомобилисты отмечают, что уже давно ждут освещение на этой дороге, так как по ней ежедневно проезжают тысячи машин. Она ведет не только в аэропорт, но и в соседний с Петропавловском город Елизово. Летом, когда длинный световой день, проблем не так много, но вот зимой уже в шесть вечера на трассе ничего не видно. «Отсутствие освещения осложняет обеспечение безопасности», — пишут камчатцы.