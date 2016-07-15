Рим, 15 июля, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Власти Италии ужесточили контроль на границе с Францией после атаки в Ницце, в результате которой погибли десятки человек, передаёт информагентство ANSA.

linkis.com Французская полиция

Сообщается, что итальянские правоохранители досматривают все автомобили, въезжающие с территории Франции. Усиленный контроль введён на второстепенных дорогах и горных перевалах.

Министр внутренних дел Италии Анджелино Альфано намерен утром созвать экстренное заседание комитета по борьбе с терроризмом.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии на набережной в Ницце. Автомобиль проехал в толпе несколько сотен метров. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией. Жертвами атаки стали порядка 80 человек, ещё более 100 человек пострадали.

По неофициальной информации, в результате нападения погиб один гражданин России, ещё один получил ранения.