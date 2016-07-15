Ницца, Франция, 15 июля, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Полиция обнаружила в грузовике, протаранившем толпу людей на набережной в Ницце, огнестрельное оружие и гранаты. Об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрази в интервью телеканалу BFMTV.

wallpaperus.org Ручные гранаты

По словам мэра, собранная полицией информация позволяет говорить о том, что действия водителя грузовика были преднамеренными и атака тщательно готовилась заранее.

Издание Le Figaro сообщает, что глава управления внутренней безопасности Франции Патрик Кальвар незадолго до событий в Ницце выражал уверенность в том, что «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России) поменяет тактику своих атак, и в частности, предупреждал о риске новых терактов с использованием заминированных транспортных средств.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу людей, которые праздновали День взятия Бастилии на набережной в Ницце. Автомобиль проехал в толпе несколько сотен метров. Водитель грузовика был убит в ходе перестрелки с полицией.

По последним данным, жертвами атаки стали не менее 80 человек, ещё более 100 человек пострадали.